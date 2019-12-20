Бывший тренер сборной России трудоустроился в голландском ПСВ

Сразу два бывших главных тренера сборной России по футболу получили новую работу на текущей неделе.

Вслед за Леонидом Слуцким, возглавлявшим национальную команду в 2015-2016 годы, трудоустроился и Гус Хиддинк. Он тренировал россиян в 2006-2010 годы и привел своих подопечных к бронзе на ЧЕ-2008. Первый со вчерашнего дня работает в казанском "Рубине", второй сегодня подписал контракт с голландским ПСВ. Правда, 73-летний специалист будет не главным тренером, а лишь консультантом. Но стоящие перед ним задачи вполне очевидны: ПСВ под руководством Эрнеста Фабера провалил часть чемпионата страны и практически потерял шансы на чемпионство. Его в Голландии должны разыграть "Аякс" и "АЗ Алкмар". У команды из Эйнховена на 10 очков меньше, чем у этих двух коллективов.

Это уже третье пришествие Хиддинка в ПСВ. В 1987 году здесь он начал славную тренерскую карьеру, а затем вернулся сюда в 2002 году. За несколько сезонов "красно-белые" шесть раз становились чемпионами Голландии, четырежды выиграли кубок страны, а в сезоне 1987/1988 завоевали Кубок европейских чемпионов.