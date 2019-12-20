Джонсон объявил войну иностранным агентам

Британский премьер-министр Борис Джонсон в целях противодействия активности иностранных агентов намерен кардинально пересмотреть действующее в Альбионе законодательство о государственных секретах и госизмене, которое было принято в 1351 году и не менялось на протяжении шести с половиной столетий. Депутаты британского парламента ранее неоднократно призывали Дауниг-стрит обновить эти законы, чтобы они соответствовали требованиям XXI века.

Как отмечает The Daily Mail, глава британского правительства в рамках ужесточения закона TREASON планирует усилить полномочия силовых структур Британии и представить план по обновлению законов о шпионаже. За государственную измену в Альбионе предусмотрено пожизненное наказание, однако на практике оно не применялось с 1945 года.

Эти меры являются частью более широкого плана по превращению Великобритании в "более сложную среду для действий противников". Некоторые из этих предложений были изложены в речи королевы Елизаветы в Палате Лордов в четверг, и теперь премьер-министр надеется предоставить службам безопасности и правоохранительным органам инструменты, необходимые для "подрыва враждебной государственной деятельности".

В частности, по примеру Соединенных Штатов, официальный Лондон собирается ужесточить правило регистрации иностранных агентов, которое обяжет граждан других стран раскрывать информацию, если они представляют интересы другого государства. Эта мера может затронуть, как отмечают эксперты, в первую очередь интересы иностранных журналистов и представителей зарубежных общественных организаций. В Америке этот закон обязует лица, признанные иноагентами, также раскрывать информацию об их финансовой деятельности, источниках поступления денежных средств и позволяет американским спецслужбам вести обширный учет всех лиц, которые действуют в интересах другой страны.

Кроме того, в законодательство могут быть включить наказание за "акты предательства" против Великобритании. Речь идет о более жестком уголовном преследовании хакеров, а также так называемых "доморощенных террористов", британских граждан, которые воевали на стороне ДАИШ (арабского название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ - прим. ред.) и вернулись в Альбион. Законопроект о борьбе с терроризмом, по замыслу британских властей, должен "обеспечить, чтобы наиболее серьезные правонарушители, совершающие насилие, включая террористов, как можно дольше находились под стражей".

По данным британских властей, с января по октябрь этого года в Альбионе было вынесено 44 приговора за совершение преступлений, связанных с терроризмом, 17 преступников были отправлены в тюрьму на срок от четырех до десяти лет. Пятеро были заключены в тюрьму на десять или более лет, а одному был вынесен пожизненный срок. В период с 2012 по 2019 год из тюрем было освобождено около 245 осужденных террористов.

Некоторые британские политики расценивают как слишком "мягкое" законодательство в части вынесения приговоров террористов, а также выражают свое возмущение тем, что большинство из них выходит на свободу по амнистии. Два месяца назад Усман Хан, который не отсидел и половины срока за попытку взрыва Лондонской биржи вышел по амнистии, устроил резню на Лондонском мосту, убив двух человек.

В новом законопроекте предусматривается, что террористы должны находиться в тюрьме после оглашения приговора как минимум 14 лет. Досрочное освобождение будет отменено для тех преступников, которые классифицируются как опасные и приговариваются к длительным срокам заключения. Изменения в законодательстве отменят условно-досрочное освобождение и для тех правонарушителей, которые отбывают срок за изнасилование, непредумышленное убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Кроме того, в самое ближайшее время британские силовые структуры получат право арестовывать мигрантов, которые незаконно захватывают участки земли и без разрешения разбивают на них свои лагеря и даже возводят там "времянки". По официальным данным, с начала этого года, более тысячи таких небольших групп, как правило семей мигрантов, разбили такие лагеря на несанкционированных участках в Англии и Уэльсе. Отныне захват земли и попытка построить на ней дом без разрешения попадут в разряд уголовных преступлений.

Официальный Лондон намерен изменить "Законопроект о полномочиях и защите полиции", который предусматривает усиление защиты офицеров и их семей. Это одно из ряда предлагаемых правовых изменений, на которое особо обратила внимание в своей речи Елизавета II. При этом количество полицейских в Альбионе, которое было значительно сокращено при прежнем премьере Терезе Мэй, будет увеличено на 20 тысяч человек.

Новое законодательство также обяжет британских избирателей показывать документы, удостоверяющие личность, на выборах. В настоящее время избиратели просто называют свое имя на участке для голосования и получают избирательный бюллетень после его проверки.

Наконец, британское правительство также намерено пересмотреть и ужесточить закон о домашнем насилии.

Что еще предлагает Джонсон?

Британский премьер, по информации британского издания, предложил произвести еще ряд существенных изменений, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в Альбионе. Он предложил в течение следующих четырех лет дополнительно выделить 33,9 миллиардов стерлингов на нужды здравоохранение. Он намерен предложить конституционную реформу, начиная от отмены Закона о досрочных парламентских выборах и до пересмотра роли Верховного суда. Будет разработан Закон о правах трудящихся для обеспечения защиты и усиления х прав после Brexit. правительство также намерено разработать меры по управлению таможней, сельским хозяйством и рыболовством. Министерство по Brexit будет упразднено после 31 января.

Реакция

Пока еще действующий глава лейбористской партии Джереми Корбин, потерпевший чувствительное поражение на прошедших 12 декабря парламентских выборах, комментируя предложения Даунинг-стрит, назвал некоторые из них "заведомо невыполнимыми обещаниями". "Я опасаюсь, что те, кого вдохновили обещания премьер-министра, будут сильно разочарованы", - отметил Корбин.