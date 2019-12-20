Эксклюзив: новые "живые" фото рестайлинговой Lada 4x4

В ноябре "Российская газета" частично раскрыла внешность и салон модернизированной Lada 4x4.

Теперь в нашем распоряжении появилось еще больше фото внешнего вида и внутреннего убранства внедорожника с приставкой FL (Facelift) в "базовой" комплектации Classic.

Снаружи обычную Lada 4x4 FL с алюминиевыми бамперами можно идентифицировать только лишь по наличию штатной антенны на крыше. К слову, классические "нивовские" бампера останутся на некоторых версиях. Lada 4x4 FL в городской модификации Urban отличается передним бампером с интегрированными противотуманками.

Внутри появилась полностью новая передняя панель с современной архитектурой, в центре которой располагается электронный блок управления климатической установкой с увеличенными воздуховодами. Также панель получила вместительный бардачок с органайзерами, "приоровский" щиток приборов в стиле Granta FL, Vesta и Xray.

Спереди установлены новые сиденья с развитой боковой поддержкой, модернизированным механизмом складывания, боковой подушкой безопасности (для всех версий). Также поменялась форма заднего дивана.

Потолок теперь применяется формованный с солнцезащитными козырьками, плафоном освещения и блоком системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Наконец, в салоне изменились обивка стоек лобового стекла, потолочные поручни, центральный тоннель - в нём имеется ниша под смартфон, две розетки на 12В и глубокие подстаканники.

Стало известно, что внедорожник получил новые ограничители и трёхкамерные уплотнители дверей.

В качестве дополнения демонстрируем снимки Lada 4x4 FL в "люксовом" исполнении. Здесь уже применяется фирменная коричневая обивка передних сидений и дивана, при этом у последнего имеется два подголовника, кресла оснащаются обогревом, на тоннеле располагаются кнопки стеклоподъёмников и блок электрической регулировки боковых зеркал. Климатическая установка дооснащена клавишами кондиционирования и рециркуляции салонного пространства.

По технической части почти без изменений. Установлены новые опоры силового агрегата (снижающие уровень вибраций) и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова. Как и прежде, Lada 4x4 оснащается 1,7-литровым "атмосферником" мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой "механикой".

АвтоВАЗ уже начал отгружать в дилерскую сеть первые товарные образцы обновлённой Lada 4x4. По инсайдерской информации, старт продаж внедорожника запланирован на январь 2020 года. Комплектации и цены на новинку объявят ближе к этому сроку. Скорее всего, доплата за нововведения составит около 40 000 рублей. В данный момент Lada 4x4 в трёхдверной модификации стоит от 523 900 рублей.

Стоит отметить, что модернизация Lada 4х4 проходит в два этапа. Первый уже осуществлён, второй случится в будущем году. В рамках рестайлинга внедорожник должен обзавестись оригинальным рулевым колесом с подушкой безопасности, другой облицовкой рулевой колонки, дверными картами нового образца, иными рычагами управления коробкой передач, "блокировкой-понижайкой" и другим.