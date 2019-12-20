ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудникам ГИБДД могут предоставить право проверять на алкоголь и наркотики даже тех водителей, которые не имеют внешних признаков опьянения. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на МВД.

Проект изменений в правила медицинского освидетельствования уже готов. Предварительные проверки будут проводиться с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного теста слюны.

Речь идет не об освидетельствовании на месте с присутствием понятых, видеосъемкой и протоколом, а о расширении возможностей сотрудников ГИБДД выявить нетрезвых водителей. Право отказаться от исследования без последствий у автомобилистов сохранится.

По сути, новые возможности помогут в случае наличия у водителей нехарактерных признаков алкогольного или наркотического опьянения, пояснили в МВД. Сейчас сотрудники ГИБДД ориентируются на запах алкоголя у автомобилиста, нарушения речи, изменения цвета кожи или поведение, не соответствующее обстановке.