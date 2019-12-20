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20.12.2019 08:26
Рубрика: ПДД

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сотрудникам ГИБДД могут предоставить право проверять на алкоголь и наркотики даже тех водителей, которые не имеют внешних признаков опьянения. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на МВД.

Фото: iStock
Утверждены требования к дополнительной маркировке автомобилей

Проект изменений в правила медицинского освидетельствования уже готов. Предварительные проверки будут проводиться с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного теста слюны.

Речь идет не об освидетельствовании на месте с присутствием понятых, видеосъемкой и протоколом, а о расширении возможностей сотрудников ГИБДД выявить нетрезвых водителей. Право отказаться от исследования без последствий у автомобилистов сохранится.

По сути, новые возможности помогут в случае наличия у водителей нехарактерных признаков алкогольного или наркотического опьянения, пояснили в МВД. Сейчас сотрудники ГИБДД ориентируются на запах алкоголя у автомобилиста, нарушения речи, изменения цвета кожи или поведение, не соответствующее обстановке.

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#ПДД #ГИБДД