Госдеп: США стремятся к смене поведения властей Ирана

Соединенные Штаты не собираются менять власть в Иране, они ожидают от правительства этой страны лишь смены его поведения. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Роберт Дестро.

По его словам, если действительно есть вера в демократию, иранцы должны взять это бремя на себя. "Но это будет очень и очень сложно сделать по мере того, как режим становится все более репрессивным", - цитирует ТАСС Дестро. Он также отметил, что смена власти в Иране - не является задачей американского правительства.

Ранее Помпео объявил, что Вашингтон введет визовые санкции в отношении бывших и действующих иранских чиновников, которые, по мнению США, принимали решения о подавлении протестов в Иране, вспыхнувших после повышения цен на топливо. Кроме того, американский минфин ввел санкции в отношении двух иранских судей из Революционного суда Тегерана.