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20.12.2019 21:56
Рубрика: В мире

Итальянский политолог: Европарламент пожертвовал историей в пользу сиюминутных целей

Текст: Нива Миракян (Рим)

Тиберио Грациани, председатель аналитического центра Vision & Global Trends:

- Обнародовав эту резолюцию, Европарламент, несомненно, допустил ошибку. Таким способом трактовка исторических событий была пожертвована сегодняшним политическим целям - структурированию мнимой исторической памяти о европейской идентичности, в соответствии с набирающим обороты процессом американизации Старого света. Этот документ выглядит как сгусток интерпретаций и трактовок, которые полностью проваливают проверку историческими фактами, имевшими на самом деле место. Попытка использовать абсолютные категории добра и зла в области исторических и политических исследований, на мой взгляд, здесь очевидна и сильно бросается в глаза.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Между тем, приравнивание национал-социалистической Германии к Советскому Союзу призвано демонизировать не только роль и вклад СССР в победу над фашисткой Германий, но и нынешнюю Россию. За этим жестом кроется четко считываемый политический подтекст, который вряд ли будет способствовать нормализации отношений между Брюсселем и Москвой. Полагаю, что Европарламент, который проявил себя как неспособный думать о своем будущем институт, судя по всему, просто-напросто стал жертвой собственных призраков.

Еще одной ложкой дегтя является также недостаточная осведомленность, подкованность и местами царящее в среде сегодняшней европейской молодежи невежество в вопросах, касающихся событий Второй мировой войны. При всем при этом, мне все же кажется, что России не стоит реагировать на подобные выпады и опускаться до уровня Европарламента. Несмотря на то, что с момента окончания войны прошло более 74 лет, историческая правда пусть с трудом, но все же пытается утвердиться и восторжествовать.

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