Jaguar Land Rover поглотил производителя раллийных болидов

Jaguar Land Rover приобрел компанию Bowler - известного разработчика и производителя внедорожных болидов для профессионального ралли. Сделка проведена через фирму Special Vehicles Operations (SVO) - дочернюю тюнинговую структуру JLR, сумма не раскрывается.

В официальном сообщении JLR отметил, что его привлекли опыт Bowler в разработке спортивных вседорожных автомобилей, технологиях мелкосерийного производства и изготовления особо надежных компонентов для экстремального бездорожья.

JLR разработал в отношении Bowler двухэтапный план. В рамках первого планируется оздоровление компании и вливание в нее необходимых инвестиций, это займет около шести месяцев. На втором этапе подразумевается непосредственно развитие фирмы, но подробности об этом пока не разглашаются.

Автоконцерн сохранит производственные мощности Bowler в Дербишире (центр Великобритании), также сохранится штат в 26 человек, но некоторых специалистов все же заменят. Интегрировать Bowler в свою структуру JLR не составит труда, поскольку эта фирма строила свои болиды именно на базе Land Rover.

Не исключено, что экстремальные версии серийных Land Rover в скором времени получат шильдик Bowler.

Бизнес Browler начал испытывать проблемы после смерти основателя фирмы - инженера и автоспортсмена Дрю Боулера.