Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.12.2019 16:15
Рубрика: Легковые авто

Jaguar Land Rover поглотил производителя раллийных болидов

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover. Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Jaguar Land Rover приобрел компанию Bowler - известного разработчика и производителя внедорожных болидов для профессионального ралли. Сделка проведена через фирму Special Vehicles Operations (SVO) - дочернюю тюнинговую структуру JLR, сумма не раскрывается.

В официальном сообщении JLR отметил, что его привлекли опыт Bowler в разработке спортивных вседорожных автомобилей, технологиях мелкосерийного производства и изготовления особо надежных компонентов для экстремального бездорожья.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender

JLR разработал в отношении Bowler двухэтапный план. В рамках первого планируется оздоровление компании и вливание в нее необходимых инвестиций, это займет около шести месяцев. На втором этапе подразумевается непосредственно развитие фирмы, но подробности об этом пока не разглашаются.

Автоконцерн сохранит производственные мощности Bowler в Дербишире (центр Великобритании), также сохранится штат в 26 человек, но некоторых специалистов все же заменят. Интегрировать Bowler в свою структуру JLR не составит труда, поскольку эта фирма строила свои болиды именно на базе Land Rover.

Не исключено, что экстремальные версии серийных Land Rover в скором времени получат шильдик Bowler.

Бизнес Browler начал испытывать проблемы после смерти основателя фирмы - инженера и автоспортсмена Дрю Боулера.

В пять раз дешевле. Китайцы начали продавать копию Range Rover Sport
В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для российского рынка
#Land Rover