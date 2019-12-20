Кто и зачем "передергивает" историю Европы

"Меня несколько удивила и даже немножко задела эта резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Так написано", - сказал Путин.

Тот вердикт Европейского парламента, в которой пакт Молотова - Риббентропа назван причиной Второй мировой войны, выглядит столь же грубым передергиванием истории, как если бы премьер Британии Борис Джонсон объявил "брекзит" результатом волеизъявления жителей Евросоюза. Тем не менее 535 депутатов законодательного органа единой Европы при всего 66 голосах "против" проявили постыдное единомыслие, согласившись с предложенным Литвой и поддержанным Польшей выводом. При этом в документе отсутствовало упоминание о "Мюнхенском сговоре" 1938 года, предшествовавшем упомянутому в резолюции пакту, а также сведения о других мирных соглашениях, которые заключили с нацистской Германией такие европейские демократии, как Британия и Франция.

Нет никакого смысла анализировать решение парламентариев с точки зрения исторической науки, да и просто здравого смысла - Европейский парламент никогда не был местом, предназначенным для предметного анализа причин Второй мировой войны. Так что резолюция от 19 сентября стала еще одной вехой на пути "оболванивания" европейского общественного мнения, максимально упрощенной трактовки исторических фактов в интересах небольшой группы русофобски настроенных государств.

В тексте намеренно замалчивались множество других, сопутствовавших договоренностям Молотова - Риббентропа исторических сведений. Например, о том, что в 1934 году Пакт о ненападении с Германией заключила сама Польша. Невозможно поверить, что упоминание о соглашении в Мюнхене было вычеркнуто из резолюции случайно. Ведь именно по нему Берлин получил возможность беспрепятственно оккупировать Чехословакию. А поляки, напомню, отказались пропустить через свою территорию советские войска, чтобы те в альянсе с западными державами не смогли оказать противодействие планам Гитлера. И, конечно, трудно поверить, что европейские парламентарии не были в курсе, например, решения британских банкиров от 1939 года, которые перевели более 5 миллионов фунтов стерлингов со счета Национального банка Чехословакии в Банк международных расчетов, находившийся под контролем Берлина.

Чемберлен подписывает Мюнхенское соглашение.

Впрочем, инициированная в Европарламенте польским и прибалтийским лобби (6 сентября в ходе мероприятий по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой, польский президент Анджей Дуда начал свою речь с заявления о том, что Советский Союз напал на Польшу - прим. ред.) так называемая историческая резолюция отношения к реальной, не вымышленной, не политизированной истории изначально не имела. Это был типичный набор фраз из лексикона, относящегося к мейнстриму европейского джентльмена, с которыми тот был просто обязан согласиться. В резолюции упоминались и "коммунистический тоталитаризм" и "авторитаризм", и Катынь, и необходимость демократизации, и прочее в том же роде.

В этот политический коктейль его авторы намеренно включили и свою версию пакта Молотова - Риббентропа, чтобы в официальной бумаге закрепить польский взгляд на исторические события. "Европарламент отметился возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией - страной-агрессором - и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма", - тогда отозвалась на решение европейских депутатов представитель МИД России Мария Захарова.

Причины "осеннего обострения", случившегося у польской делегации 19 сентября в законодательном органе ЕС, эксперты объясняют тем, что 13 октября в Польше должны были пройти парламентские выборы. Поэтому польское руководство стремилось перед голосованием продемонстрировать избирателям, что оно надежно охраняет "исторические рубежи" и противостоит России. По данным российского посольства в Варшаве за последние 20 лет в Польше снесли более 420 советских памятников, в том числе прославлявших подвиг солдат Красной армии во время Второй мировой войны.

Однако в затеянной поляками и прибалтами ревизии Второй мировой заинтересованы и многие политики в Европе, которым хотелось бы навсегда стереть из учебников и спрятать в архивах множество неприглядных фактов. Они разрушают сложившийся сегодня стереотип о традиционной европейской солидарности, повествуют о предшествовавших войне постыдных решениях европейского руководства, желавшего с помощью чужих территорий купить дружбу с Гитлером. Например, о том, как, воспользовавшись Мюнхенским договором, польская армия в 1938 году вошла на территорию принадлежавшей Чехословакии Тешинской области, присоединив ее, а заодно и четыре карпатские деревни к польским владениям. А венгерская армия, в том же 1938 году, воспользовавшись событиями в Мюнхене, вошла в южные районы Словакии, объявив их своими историческими землями. Так что европейские парламентарии, назвав 19 сентября пакт Молотова - Риббентропа единственной причиной Второй мировой войны и не упомянув при этом "Мюнхенский сговор", действовали осознанно. Тем самым они поддержали уже ставший практически официальным в Европе курс на ревизию причин и итогов Второй мировой.

Наличие такого курса, собственно, и подтвердила принятая "по понятиям" Европарламентом резолюция, не имеющая никакого отношения к подтверждаемой фактами истории войны. Теми самыми фактами, которые готов подкрепить материалами из российских архивов президент Владимир Путин.