Лукашенко: Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям

Взаимопонимание, а главное - концептуальная договоренность достигнуты, по словам Александра Лукашенко, в рамках Союзного государства по энергоносителям. Об этом президент РБ заявил 20 декабря, комментируя журналистам итоги встречи с президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, сообщает его пресс-служба.

Правда, что касается финансовой составляющей, то она, добавил белорусский лидер, определится в ближайшие дни. "Сегодня мы поручили руководителям группы - Крутому и Орешкину - проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно, остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах - энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у РФ примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд куб. м меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года", - пояснил белорусский лидер.

Отвечая на вопрос, необходим ли дополнительный контакт с российским лидером до конца текущего или в начале следующего, Лукашенко дал понять, что "если понадобится, мы переговорим по телефону в ближайшее время". Он пояснил, что существуют еще пара проблем, которые необходимо прояснить двум президентам. И в результате разговора, "если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся", - заверил белорусский руководитель.

В то же время он подчеркнул, что в целом обе стороны довольны ходом состоявшихся переговоров и их результатами. "Все довольны. И президент России, и президент Беларуси. И межправительственная группа ", - резюмировал Лукашенко.