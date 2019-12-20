Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета с рабочим визитом в город на Неве направился 20 декабря президент Беларуси, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

В Санкт-Петербурге лидеры стран организации подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в текущем году, обсудят имеющуюся проблематику и перспективы совместной работы в предстоящий период, в том числе с учетом перехода Беларуси в 2020 году председательства в ЕАЭС.

В повестку дня заседания, уточняет источник в администрации президента РБ, включены вопросы, касающиеся стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, назначения председателя и персонального состава Коллегии Евразийской экономической комиссии, результатов деятельности и основных подходов к формированию кадрового состава ЕЭК, а также ряда других направлений взаимодействия.

Кроме того, как уже информировал "СОЮЗ", Александр Лукашенко также примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, во время которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности Содружества.

Традиционно на площадках саммитов ожидаются встречи белорусского руководителя с зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества. В частности, планируется продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросов дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.