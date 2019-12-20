Лукашенко поздравил с праздником самую влиятельную спецслужбу Беларуси

Сотрудники белорусской службы государственной безопасности, по словам Александра Лукашенко, "продолжают традиции одной из самых влиятельных спецслужб" страны. Президент Беларуси, сообщает его пресс-служба, поздравил 20 декабря руководство, весь личный состав и ветеранов с их профессиональным праздником.

"Находясь на страже суверенных интересов Родины, на переднем рубеже противодействия вызовам и угрозам национальной безопасности, оберегая стабильность в обществе, вы служите главным целям развития современной независимой Беларуси", - говорится в тексте поздравления.

Слова особой признательности президент адресовал ветеранам, которые, пройдя самые трудные испытания, "внесли неоценимый вклад в сохранение мира на белорусской земле, воплощают пример мужества, отваги и беззаветной преданности Отечеству".

Лукашенко пожелал сотрудникам и ветеранам органов госбезопасности "крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в службе".