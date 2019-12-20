Медведев не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, заявил его пресс-секретарь Олег Осипов. Он обратил внимание, что МВД тоже не поддерживает эту инициативу.

"Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято", - подчеркнул Осипов.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России до 10 км/ч. Это будет делаться постепенно в режиме пилотных зон.