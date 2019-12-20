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20.12.2019 18:58
Рубрика: Авто

Медведев не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, заявил его пресс-секретарь Олег Осипов. Он обратил внимание, что МВД тоже не поддерживает эту инициативу.

"Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято", - подчеркнул Осипов.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России до 10 км/ч. Это будет делаться постепенно в режиме пилотных зон.

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