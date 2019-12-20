МИД: Дрязги вокруг импичмента Трампа не влияют на отношения с РФ

Внутриполитические баталии в Вашингтоне вокруг возможного отстранения от власти президента США Дональда Трампа не влияют на отношения с РФ. Об этом сегодня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

"Никакой взаимосвязи между работой по нашей повестке дня, включая контроль над вооружениями, и тем, что происходит в связи с процедурой импичмента, с нашей точки зрения, нет и быть не может", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что это сугубо внутреннее дело США.

Палата представителей Конгресса проголосовала за освобождение от должности Трампа 18 декабря. Теперь его политическая карьера в руках Сената, где голосование по импичменту должно состояться в январе. Точная дата слушаний по этому вопросу еще не определена.