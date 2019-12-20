На дорогах появятся биопереходы для животных

Правила проектирования биопереходов через дороги утвердило Министерство строительства и ЖКХ. Речь идет о переходах через трассы для животных. Зверям это позволит безопасно мигрировать на другую сторону дороги, а автомобилистам - избегать столкновений с ними. Ожидается, что появление таких конструкций повысит безопасность на дорогах в зонах миграции животных на 10%. Документ вступит в силу через полгода.

При разработке свода правил был проанализирован зарубежный опыт создания биопереходов, или экодуков, проведены консультации с научным сообществом. Это, по словам министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, позволит применять наиболее оптимальные по климатическим, географическим и видовым параметрам технические и логистические решения. "Так, определены конструктивные решения биопереходов для различных природных условий", - сказал Владимир Якушев.

В правилах предусмотрено устройство переходов мостового или тоннельного типа для всех видов фауны, спецификация озеленения с учетом природных особенностей застраиваемой территории и проживающей на ней фауны. Предусмотрена спецификация подводящих ограждений с учетом природных особенностей территории.

В проекте документа предусматривалось, в частности, устройство ландшафтных мостов, навесные, в том числе веревочные переходы, виадуки, подземные переходы, биопереходы для амфибий. Указывалось, что центральную часть переходов-мостов следует "маскировать" травянистой растительностью, а по бокам высаживать деревья "для обеспечения шумоизоляции, безопасности и убежища для местной фауны".