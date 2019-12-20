Назарбаев поддержал идею Путина систематизировать документы о причинах II мировой

После экскурса в историю о событиях, которые привели к началу Второй мировой войны, с которым выступил президент России, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал свое мнение.

Напомним, что Владимир Путин в течение часа проводил для лидеров СНГ и всех, кто следил за неформальным саммитом в Санкт-Петербурге, историческую лекцию. Выступление было вызвано резолюцией Европарламента о том, что к войне якобы привел пакт Молотова-Риббентропа, а нацисткий режим и советский - одно и то же.

Российский лидер убедительно, ссылаясь на архивные документы и переписку и стенограммы на высшем уровне, продемонстрировал, что к войне привел "мюнхенский сговор" и нежелание западных лидеров создавать единую систему безопасности.

"Я хочу все это оформить соответствующим образом и статью написать на этот счет", - сообщил Владимир Путин.

"Систематизировать и оформить эти исторические документы", - поддержал Назарбаев.

"Абсолютно точно", - заключил президент РФ.