Названы самые популярные автомобили с полным приводом

Самые популярные машины на вторичном рынке с полным приводом - отечественные. Как выяснили эксперты "Авито Авто", в третьем квартале 2019 года топ-10 самых продаваемых марок таких авто возглавил ВАЗ с долей продаж 14,5%. На втором месте с долей 10,5% от всех проданных полноприводных машин находится Chevrolet (своему месту в рейтинге этот бренд обязан тем, что под ним выпускается модель Chevrolet Niva). На третьем месте продукция УАЗ (8%). Далее следуют японские марки: Toyota (7,9% от всех купленных машин с полным приводом), Nissan и Mitsubishi (по 5,6%). Замыкает десятку бренд Audi, на который приходится 3,5% продаж полноприводных авто.

Самой популярной и одновременно самой доступной моделью в сегменте является ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) - средняя цена немногим более 183 тыс. рублей обеспечивает ей самую большую долю продаж от всех полноприводных авто (14,3%), которая значительно выше доли продаж большинства конкурентов. На втором месте Chevrolet Niva (9,5% продаж). Третье место занимает Toyota RAV4 (2,5% продаж), эта модель также является самой дорогой в топ-10 (в среднем около 884 тыс. рублей).

Далее идут Toyota RAV4 (883 826 рублей), Renault Duster (616 840 рублей), Kia Sportage (683 298 рублей), Nissan X-Trail (693 088 рублей), УАЗ "Патриот" (390 447 рублей), Mitsubishi Outlander (692 564 рубля), BMW X5 (861 707 рублей), Honda CR-V (630 327 рублей).

Наиболее популярны полноприводные автомобили в Сибири. В Красноярске, который занимает первое место по этому показателю среди 23 рассматриваемых крупнейших городов, таких больше трети от всех проданных за прошлый квартал автомобилей (35%). В Иркутске и Новосибирске, которые занимают второе и третье места по популярности полноприводных авто, их больше четверти (29% и 26% соответственно).

В целом по стране на полный привод приходится 16% всех продаж авто.

В третьем квартале полноприводные автомобили продавали дешевле всего в Барнауле (в среднем около 409 тыс. рублей), Волгограде (в среднем за 576 тыс. рублей) и Ульяновске (580 тыс. рублей). Дороже всего они стоили в Москве (почти 932 тыс. рублей), Казани (897 тыс. рублей) и Краснодаре (средняя цена по городу 873 тыс. рублей).

Средняя по России стоимость полноприводного авто составила около 644 тыс. рублей.