Новости

Бразильский целитель приговорен к 19 годам тюрьмы за домогательства 03:48
Трамп назвал своего защитника на процессе по импичменту в сенате 03:14
Небензя отметил право Ирана ответить на выход США из ядерной сделки 03:03
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна из комиксов 02:30
Семь человек погибли при столкновении поезда с автомобилем в Египте 02:25
Chery предложила новую топовую комплектацию Tiggo 7 02:14
Сенат США принял бюджет на 2020 год 02:11
Сирийские военные освободили от боевиков населенный пункт на юге Идлиба 02:01
Следующий раунд переговоров по транзиту газа в Европу состоится 20 декабря 01:39
Израиль ответил воздушной атакой на запуск снаряда из сектора Газа 01:33
Госдеп: США стремятся к смене поведения властей Ирана 01:26
Более тысячи разведывательных БПЛА замечено у берегов Крыма за 5 лет 00:57
Пушков указал возможный ответ на экстерриториальные санкции США 00:53
Уголовное дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат СК РФ 00:19
СК РФ: Среди раненых на Лубянке 4 сотрудника ФСБ и один гражданский 19.12.2019
Россельхознадзор мож­ет ограничить постав­ки рыбы и мор­епродуктов из Китая 19.12.2019
Казнен житель Беларуси, жестоко убивший двух девушек 19.12.2019
Росавиация уточнила, сколько пассажиров можно перевезти по сниженным тарифам 19.12.2019
На Украине пытались похитить $430 тыс. на ремонте моста у Станицы Луганской 19.12.2019
Счетная палата заявила об отсутствии в России "экономики для людей" 19.12.2019
В Род-Айленде в перестрелке убит один человек и двое ранены 19.12.2019
Депутатов Рады будут штрафовать за неперсональное голосование 19.12.2019
Опубликовано видео ликвидации стрелка на Лубянке 19.12.2019
Шарапова выиграла выставочный матч в Абу-Даби 19.12.2019
В Волгограде завели дело по факту избиения родителями шестилетнего сына 19.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 03:03
Рубрика: Власть

Небензя отметил право Ирана ответить на выход США из ядерной сделки

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что было бы несправедливо требовать от Ирана выполнения тех решений Совета Безопасности, которые сами же США и подорвали своим выходом из ядерной сделки. Он отметил, что Тегеран имеет законное право на ответные действия в связи с нарушением Соединенными Штатами резолюции СБ ООН 2231 по иранской ядерной программе.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
С 15 декабря США восстановят санкции против ядерного объекта в Иране

"Все шаги Ирана по сокращению своих добровольных обязательств осуществляются с уведомлением МАГАТЭ и под наблюдением инспекторов агентства", - цитирует Небензю ТАСС. Он также добавил, что "все эти меры являются обратимыми при вполне логичном условии - выполнении обязательств по СВПД и Уставу ООН".

США ввели в отношении Ирана свыше 90 мер ограничительного характера после своего одностороннего выхода из ядерной сделки в мае 2018 года. В Вашингтоне обвиняют Тегеран в желании "только усиливать свою изоляцию и провоцировать дальнейшее давление".

Ранее помощник американского госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Роберт Дестро отметил, что Соединенные Штаты не собираются менять власть в Иране, они ожидают от правительства этой страны лишь смены его поведения.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран В мире США Международные организации ООН Ядерная программа Ирана

Главное сегодня

Саперы нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке
ЕС продлил санкции против России
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
В Тбилиси тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия