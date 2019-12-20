Небензя отметил право Ирана ответить на выход США из ядерной сделки

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что было бы несправедливо требовать от Ирана выполнения тех решений Совета Безопасности, которые сами же США и подорвали своим выходом из ядерной сделки. Он отметил, что Тегеран имеет законное право на ответные действия в связи с нарушением Соединенными Штатами резолюции СБ ООН 2231 по иранской ядерной программе.

"Все шаги Ирана по сокращению своих добровольных обязательств осуществляются с уведомлением МАГАТЭ и под наблюдением инспекторов агентства", - цитирует Небензю ТАСС. Он также добавил, что "все эти меры являются обратимыми при вполне логичном условии - выполнении обязательств по СВПД и Уставу ООН".

США ввели в отношении Ирана свыше 90 мер ограничительного характера после своего одностороннего выхода из ядерной сделки в мае 2018 года. В Вашингтоне обвиняют Тегеран в желании "только усиливать свою изоляцию и провоцировать дальнейшее давление".

Ранее помощник американского госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Роберт Дестро отметил, что Соединенные Штаты не собираются менять власть в Иране, они ожидают от правительства этой страны лишь смены его поведения.