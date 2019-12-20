У корабля Starliner при выходе на орбиту возникла нештатная ситуация

NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner, который отправился в первый испытательный полет к МКС.

Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06:36 по местному времени (14:36 мск) на ракете-носителе Atlas V. Поначалу все шло штатно. Через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло.

Прямая трансляция запуска была прекращена. NASA сообщает, что "Starliner находится на стабильной орбите, батареи корабля в порядке, работают его солнечные батареи".

Нештатный вывод на орбиту подтвердил и представитель компании Boeing из ЦУП в Хьюстоне. "Мы контролируем корабль, команды оценивают их следующие шаги", - сказал представитель компании Стив Сайслофф.

Это тестовый беспилотный пуск новейшего космического корабля Starliner, который Boeing разрабатывает для перспективных пилотируемых полетов американских астронавтов. На его борту - манекен по имени Rosie ("Роузи") и подарки экипажу к Рождеству Стыковка Starliner с МКС была намечена на 21 декабря в автоматическом режиме. Корабль должен доставить на станцию около 270 кг груза. Как планировалось, через восемь дней спускаемая капсула новичка должна была впервые совершить мягкую наземную посадку: на парашютах на территории полигона "Уайт Сэндс" NASA в штате Нью-Мексико.

В случае успешного полета Starliner должен был быть сертифицирован NASA для полетов астронавтов на МКС и их возвращения. Корабль может брать на борт экипаж из семи человек.