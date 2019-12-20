Новый Peugeot 2008: стало известно, когда кроссовер приедет в Россию

Новое поколение компактного кроссовера Peugeot 2008 появится на российском рынке весной 2020 года. Как сообщает агентство "Автостат", также в третьем квартале будущего года дебютирует еще одна секретная модель для Peugeot и Citroen.

Премьера Peugeot 2008 второй генерации состоялась летом нынешнего года. Продажи кроссовера в Европе стартуют совсем скоро. Отметим, Группа PSA старается сохранить текущий модельный ряд в России, это несмотря на то, что за весь 2018 год в стране было реализовано 103 экземпляра Peugeot 2008.

Европейская версия кроссовера Peugeot 2008 оснащается 1,2-литровым бензиновым турбомотором семейства PureTech (100, 130, 155 л.с.) или турбодизелем объемом 1,5 литра семейства BlueHDi (100, 130 л.с.). Моторы могут агрегатироваться либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Также новый SUV от Peugeot представлен и в электрической модификации e-2008, но ждать такую версию в РФ не стоит. Данные о российской линейке силовых агрегатов пока не разглашаются. Комплектации и цены раскроют ближе к началу продаж.

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Peugeot 2008 второго поколения построен на новой модульной платформе CMP. Длина кроссовера составляет 4300 мм, колесная база равняется 2600 мм, объем багажного пространства - 434 л.

По дизайну экстерьера новый Peugeot 2008 имеет двухцветную окраску кузова, ходовые огни оригинальной формы, они соединены с передней оптикой, а также широкую решетку радиатора черного цвета, высокую линию рельефного капота, объемные колесные арки и 18-дюймовые литые колесные диски со сдвоенными спицами.

Модель отличается фирменным интерьером Peugeot i-Cockpit 3D с голографическим дисплеем (управляется при помощи сенсорных клавиш), характерным компактным рулевым колесом и декоративными вставками в салоне под углепластик.