Новый вьетнамский Т-90С впервые представили на выставке в Ханое

Вьетнамская народная армия отмечает 75-летнюю годовщину своего создания. В эти выходные в Ханое будет проходить выставка, посвященная этой знаменательной дате.

After 2019 Political-Military Conference , notable weaponries and associated systems of Vietnam People's Army gather for a widely celebrated event: the 75th Anniversary of VPA (22/12/1944 - 22/12/2019)



The pictures belong to their respective owners. pic.twitter.com/kr5ES31Zt8 — Lee Ann Quann (@AnnQuann) December 18, 2019

В число представленных экспонатов впервые вошел танк Т-90С, недавно приобретенный в России. Ранее основу парка тяжелой техники ВНА составляли разработанные в 50-60-е годы Т-54, Т-55 и Т-62.

Несколько лет назад вьетнамцы начинали работы по модернизации устаревших машин, однако даже после доработок бронированные ветераны не смогли достичь уровня современных. Поэтому решение о закупке "девяностых", по мнению специалистов, было правильным и своевременным.

Новые танки, поступившие на вооружение элитных соединений сухопутных войск ВНА, в настоящее время успешно осваиваются личным составом.

Военные эксперты заметили среди представленных экспонатов прошедший обновление БРДМ-2. Судя по фотографиям, его лишили дополнительной пары колес и, как предполагают, установили новый дизельный двигатель.

На БТР-152, который также присутствует на этой выставке, поменяли мотор.

Представлены на этом мероприятии и средства ПВО, среди них зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" и усовершенствованный с помощью белорусских специалистов ракетный комплекс С-125-2ТМ.