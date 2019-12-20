Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском

На встрече лидеры обсуждали то, что было достигнуто с момента встречи в Сочи. Как рассказал Орешкин, со своим визави у него была "очень напряженная и очень эффективная работа". "Мы следовали в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи", - продолжил он.

"Президенты дали ряд указаний, и мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов, - сообщил Орешкин. - Согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка".

"По результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности, - заявил министр. - Это договоренности в нефтяной, газовой и налоговой сфере".

Эти три группы вопросов осталось решить, чтобы финализировать все "дорожные карты" (31) и достигнуть пакетной договоренности.

На вопрос, будет ли до нового года еще одна встреча президентов России и Беларуси, Орешкин не ответил.