Пентагон: США останутся в Сирии до полной победы над террористами

Американский военный контингент будет находиться на территории Сирии до полной победы над боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ). Об этом заявил журналистам министр обороны США Марк Эспер.

"Соединенные Штаты останутся в Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательное поражение террористов", - отметил глава Пентагона.

Ранее Эспер подтвердил, что США могут отправить в Сирию дополнительное число американских военнослужащих для контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики.

Напомним, президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой военной операции на севере Сирии. Однако он решил оставить небольшое число военнослужащих в нефтеносных районах этой страны.