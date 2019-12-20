Поставщик компонентов для Aurus оформил патент на электрогрузовик

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) оформил патент на универсальный электрогрузовик. "Живой" образец новой машины показали в конце 2018 года, она называется УМТЭТ (Унифицированная машина технологического электротранспорта).

Электрокар предназначен для транспортировки различных грузов и выполнения коммунальных работ. За счет того, что электротележка сконструирована на базе унифицированного шасси, на нее могут быть установлены отвал для уборки снега, щетка для подметания, поливочная система и другие навесные агрегаты.

Завод разрабатывал УМТЭТ совместно с Ижевским техническим университетом в 2016-2018 годах. Оформление охранных документов на эту разработку не случайно, ее планируют запустить в производство.

Фото: База "Роспатента".

Длина, ширина, высота УМТЭТа составляют 3350, 1250 и 1550 мм соответственно. Машина оснащена электродвигателем мощностью 6,3 кВт (8,6 л.с.) и батареями емкостью от 280 до 360 А*ч (в зависимости от модификации). Максимальная скорость достигает 16 км/ч, номинальная грузоподъемность - 3000 кг.

В ближайшие годы СЭГЗ планирует выпустить около тысячи электрокаров для ЖКХ. От их продажи предприятие рассчитывает выручить 700 миллионов рублей, то есть средняя цена электрокара составит 700 тысяч рублей.

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - предприятие военно-промышленного комплекса, специализируется на разработке и производстве электрооборудования различного назначения. Завод основан в 1942 году, располагается в Сарапуле, республика Удмуртия. СЭГЗ является производителем электромашины гибридной силовой установки для автомобилей проекта "Кортеж".