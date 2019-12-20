Названы самые популярные способы угона автомобилей

Наибольшим спросом у столичных угонщиков пользуются автомобили марок Toyota, Kia, Hyundai и Lada.

Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД России по Москве. Всего в столице за 11 месяцев зарегистрировано 1 754 краж автомобилей, что на 588 преступлений, или на 25,1 процента меньше аналогичного периода 2018 года.

Наиболее популярным способом проникновения в машину у столичных угонщиков стало вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных сканирующих устройств. Например, так называемая "длинная рука" или "удочка". Это когда один преступник со специальным устройством находится рядом с хозяином автомобиля, а второй у машины. Специальное устройство обеспечивает передачу сигнала от ключа или брелока автовладельца на устройство второго злоумышленника, который с его помощью и открывает дверь машины.

Вторым популярным методом стали угоны автомобилей, в которые преступники проникают, вскрыв двери механическим способом. Для этого обычно применяется вороток.

Кроме того, сообщают в полиции, похитители часто используют подмену ключа. В частности, преступники находят информацию о продаже в интернете, узнают у владельца, какими противоугонными устройствами оборудована машина. Позже, при осмотре авто, злоумышленники тайно меняют оригинальный ключ на дубликат. А иногда просто воруют его.

Зачастую похитители используют автоэвакуатор, предъявляя поддельные документы на автомобиль.

"Изучение материалов уголовных дел и оперативно-розыскной практики показывает, что при подготовке к совершению преступлений преступниками зачастую проводится большой комплекс подготовительных мероприятий", - отметили в ГУМВД по Москве.

В это же время в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали группу похитителей автомобилей премиум-класса, сообщил в пресс-служба регионального главка МВД в пятницу.

По версии полиции, для совершения преступлений угонщики использовали высокотехнологичное оборудование. Они с помощью "удочки", ретранслирующей сигнал от ключа хозяина до автомобиля, совершали угон, сканировали машину на наличие поисковых и спутниковых охранных систем и отключали их. Затем участники группы перемещали похищенную машину в поселок Стеклянный (Всеволожский район Ленинградской области), где находился специально оборудованный гараж.

Как отмечается, гараж был закамуфлирован под дачный дом, в подвале которого на глубине шести метров было оборудовано специальное помещение с подъемным устройством вместимостью не менее 12 автомобилей. Внутри находились устройства подавления GSM-сигналов, а его стены обшиты специальной тканью, экранирующей радиосигналы, сообщает "Интерфакс".

В результате обысков в гараже изъято около 200 комплектов госномеров автомобилей, пять устройств подавления GSM-сигналов, четыре комплекта устройств для несанкционированного доступа к автомобилям ("удочки"), семь похищенных автомобилей: Audi Q8, Toyota Land Cruiser 200, Chevtolet Tahoe, Cadillac Escalade, Lexus RX и два автомобиля Lexus LX.

Кроме того, изъяты автомобили Porsche Cayenne, Infiniti FX, BMW X6, используемые при совершении краж, в одном из которых находилась мощная радиостанция, настроенная на волну дорожной полиции.

Сообщается, что преступная группа состояла из пяти человек в возрасте от 25 до 47 лет: часть из них занимались похищением, часть - перегоняла и перепродавала.

Двоих соучастников полицейские задержали при совершении очередной кражи автомобиля в Петроградском районе Петербурга. После этого при возвращении в город в автомобиле Porsche Cayenne с подменными госномерами задержаны еще трое.

"Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности подозреваемых", - отметили в полиции.