СК РФ официально назвал имя стрелявшего днем ранее на Лубянке

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в ходе расследования установлена личность нападавшего. Это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

Имя этого человека впервые прозвучало спустя несколько часов после стрельбы в центре столицы. О мотивах преступления СК ничего не говорит. Манюров живет в Подольске, не женат, занимался бизнесом и работал в нескольких ЧОПах. Увлекался стрельбой. И успешно. А корреспонденту "РГ" источники в правоохранительных органах подтвердили, что Манюров на Лубянке действительно стрелял профессионально.

Напомним, вечером 19 декабря 2019 года у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения различной степени тяжести.

В СКР изучают все обстоятельства произошедшего, "в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления".