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20.12.2019 19:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК РФ официально назвал имя стрелявшего днем ранее на Лубянке

Текст: Наталья Козлова

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в ходе расследования установлена личность нападавшего. Это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Опубликовано видео ликвидации стрелка на Лубянке

Имя этого человека впервые прозвучало спустя несколько часов после стрельбы в центре столицы. О мотивах преступления СК ничего не говорит. Манюров живет в Подольске, не женат, занимался бизнесом и работал в нескольких ЧОПах. Увлекался стрельбой. И успешно. А корреспонденту "РГ" источники в правоохранительных органах подтвердили, что Манюров на Лубянке действительно стрелял профессионально.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям

Напомним, вечером 19 декабря 2019 года у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения различной степени тяжести.

В СКР изучают все обстоятельства произошедшего, "в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления".

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