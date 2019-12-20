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20.12.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У Евгения Манюрова был конфликт на последней работе в ЧОП

Текст: Юрий Снегирев
3-й микрорайон Подольска бурлит. Прохожие шарахаются от журналистов. Кругом спутниковые тарелки и наряд полиции. На всякий случай.
Пятиэтажка в Подольске по адресу Ленинградская,12. Именно здесь со своей матерью проживал 39-летний Евгений Манюров. Фото: Юрий Снегирев/РГ Пятиэтажка в Подольске по адресу Ленинградская,12. Именно здесь со своей матерью проживал 39-летний Евгений Манюров. Фото: Юрий Снегирев/РГ
Пятиэтажка в Подольске по адресу Ленинградская,12. Именно здесь со своей матерью проживал 39-летний Евгений Манюров. Фото: Юрий Снегирев/РГ

На улице Ленинградской жил так называемый "лубянский стрелок" 39-летний Евгений Манюров. Вместе со своей мамой он занимал квартиру 36. На двери кодовый замок. И как только кто-то выходит во двор, журналисты кидаются к железной двери. Но тщетно. Соседи устали от непрошенных гостей и зло плюются на асфальт.

На въезде в Подольск дополнительные пикеты дорожной полиции. Машину корреспондента "РГ" тоже остановили. Проверили документы.

- Что случилось?

- Плановая проверка документов.

- Это в связи с событиями на Лубянке?

- Без комментариев.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Опубликовано видео ликвидации стрелка на Лубянке

Вот что удалось узнать от тех, кто согласился поговорить с нашим корреспондентом. Евгений учился в соседней 25-й школе. В детстве ничем не отличался от сверстников. Разве что был крупноват для своего возраста. Учился ровно. Не был хулиганом. Семья неполная, отец не жил с ними. Мама - пенсионерка. Соседи встречались с ним редко. Евгений никогда ни о чем не разговаривал с ними. Только здоровался. С оружием его никто никогда не видел. Одевался довольно неопрятно. Да и фигура у него была мешковатая.

-Да мы и подумать не могли, кто рядом с нами жил! - воскликнула одна соседка.

Около полудня привезли мать Манюрова с допроса. Женщина быстро зашла в подъезд и захлопнула за собой дверь. На звонки в квартиру не отвечала. К глазку не подходила.

Фото: Юрий Снегирев/РГ

В 25-й школе, где учился Манюров, особый режим безопасности. Строгая охранница стояла насмерть и тут же вызвала директора. Видимо, это связано с наплывом журналистов. Директор Ирина Анатольевна Конаныхина только развела руками:

-Педколлектив у нас молодой. А ваш фигурант закончил школу более 20 лет назад! Заявляю официально, у нас нет людей, которые его бы знали.

"РГ" удалось выяснить, что последние годы Евгений Манюров сменил несколько мест работы, последнее из них охранное агентство "Вымпел-резерв". Агентство существует с 1996 года. Возглавляет его отставной полковник "Вымпела" (управление центра спецназначения ФСБ) Сергей Петров. ЧОП занимался охраной объектов, расположенными по всей Московской области. В штате около 200 человек. Сергей Петров был не сдержан в обращении с коллегами. Кричал на них, ругался нецензурно. Текучка такая, что и сейчас на сайтах рекрутских агентств объявления от "Вымпел-Резерва" - одни из самых повторяющихся. Зарплата 25-35 тысяч. Но у Манюрова была лицензия на нарезное оружие, которую он продлевал каждые три года, и его услуги ценились гораздо выше.

Фото: Юрий Снегирев/РГ

-Охранник с лицензией - это элита ЧОПов, - рассказывает бывший чоповец Давид Мебония из Фрязино. - Пока у меня была лицензия, меня на руках носили. Отправляли на самые ответственные объекты. Один раз направили "личником" к бизнесмену. Так он мне еще доплачивал за свою безопасность.

Офис ЧОПа находится в Москве в Тропарево-Никулино. Тут же, неподалеку на Поклонной горе тир ДОСААФ, куда ходил заниматься Манюров. (Репортаж из стрелкового клуба, в котором занимался Манюров, читайте сегодня вечером на сайте "РГ").

По информации "РГ", в мае этого года у Манюрова случился конфликт на работе, и он ушел из ЧОПа. Новую работу он так и не нашел. Возможно, затаил обиду на своего работодателя, в прошлом причастному к спецслужбам.

К подъезду дома, где жил подозреваемый, подъехал полицейский "УАЗик". Сотрудник сквозь толпу направился к квартире 36. Вежливо постучался. Журналисты включили камеры и диктофоны. Но в ответ тишина. Невозмутимо, игнорируя все вопросы, сотрудник спустился, сел в машину и уехал.

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