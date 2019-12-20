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20.12.2019 10:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убийца с Лубянки учился стрельбе в московском тире на Поклонной горе

Установлено, что огонь из "Сайги" по силовикам открыл 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. По информации СМИ, последние три года он серьезно увлекся практической стрельбой и даже принимал участие в соревнованиях.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Опубликовано видео ликвидации стрелка на Лубянке

Правда, по словам одного из тренеров стрелкового клуба, где практиковался Манюров, на занятия он ходил всего три месяца и стрелял плохо. На уроки по стрельбе приходил всегда в длинном черном плаще с капюшоном (именно в нем Манюров и отправился на Лубянку 19 декабря).

"Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно", - прокомментировал дизайнер стрелковых упражнений стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович.

При этом Солович считает, что никаких психических отклонений у Манюрова нет, объяснив это тем, что у стрелка был нарезной карабин был калибра 7,62 мм со всеми необходимыми документами.

"Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе", - пояснил Солович в интервью KP.Ru.

Напомним, вечером 19 декабря мужчина начал стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов у здания ФСБ в Москве. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, пять человек получили ранения. Манюров был ликвидирован снайперским выстрелом.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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