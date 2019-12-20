Правоохранительные органы установили личность стрелка с Лубянки

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который устроил стрельбу около здания ФСБ России в Москве. Им оказался 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров.

Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленник увлекался стрельбой из пистолета-карабина и даже участвовал в соревнованиях. Телеканал также опубликовал фото подозреваемого. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в его доме.

Напомним, вечером 19 декабря 2019 года мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Стрелявший был ликвидирован.