Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям

Один из сотрудников ФСБ скончался от полученного огнестрельного ранения. Стрелок был убит снайперским выстрелом. После этого в дело вступил робот, поскольку была опасность, что в рюкзаке или на теле преступника могла быть взрывчатка.

Оперативникам спецслужбы примерно в 3 часа ночи в Подольске в квартире, где был зарегистрирован подозреваемый, удалось застать его престарелую мать.

Примечательно, что, по данным одного из популярных телеграм-каналов, в момент приезда сотрудников ФСБ в квартире уже была журналистка, которая беседовала с матерью стрелка. Каким образом ей удалось узнать адрес подозреваемого, сейчас выясняют в спецслужбе.

При обыске в квартире Манюрова был обнаружен целый оружейный арсенал - травматическое, гладкоствольное и нарезное оружие. При этом, как выяснилось, все 7 единиц оружия были зарегистрированы официальным образом на Манюрова и хранились положенным образом - в сейфе.

По данным KP.Ru, были изъяты два карабина Сайга, два гладкоствольных ружья и травматический пистолет. Газовый пистолет еще ищут, один автомат злоумышленник взял с собой, выезжая вчера к зданию ФСБ. Кстати, матери он сказал, что едет на соревнования по стрельбе. По словам женщины, стрельба была главным увлечением в жизни ее сына.

В квартире у Манюрова нашли также много различных патронов.

Мать подозреваемого сообщила офицерам спецслужбы, что ее сын раньше работал охранником, несколько раз менял работы, а не так давно оказался безработным.

Как сообщает KP.Ru, женщина также рассказала, что после увольнения ее сыну стали звонить какие-то арабы, с которыми он говорил по-английски. Правда, как женщина поняла, что это именно арабы, непонятно.

После обысков мать стрелка увезли на допрос на Лубянку, журналистку отпустили.

Теперь следствию предстоит выяснить самое главное - мотивы преступника. Уже отрабатываются все люди, контактировавшие с Манюровым, правда, их не так много. Мужчина был замкнутым.

Также спецслужбы проверяют все звонки и переписки подозреваемого.

Следственный комитет, напомним, расследует уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по статье 317 УК РФ. По распоряжению председателя СК Александра Бастрыкина расследование передано в центральный аппарат ведомства.