Саперы нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке

Следственный комитет РФ и оперативники только начинают разбираться с диким преступлением, которое случилось в четверг в самом центре столицы, у здания ФСБ.

Вот что рассказал корреспонденту "РГ" источник в спецслужбе.

Стрельба началась в 18.10 в круглосуточной приемной ФСБ, которая находится в доме 22 по улице Кузнецкий Мост.

Согласно официальной информации ЦОС ФСБ, нападавший был один - он открыл огонь по дежурившим в приемной двум сотрудникам спецслужбы. После чего выскочил на улицу и ранил сотрудника ГИБДД.

Затем этот человек побежал в сторону Большой Лубянки и забаррикадировался в одном из кафе напротив основного здания Лубянки. После перестрелки со спецназом ЦСН ФСБ около 19.10 злоумышленник был уничтожен.

По неофициальной версии, о которой также сообщили наши источники, нападавших было больше. При этом двое сотрудников ФСБ были тяжело ранены, а сотрудник ГИБДД погиб.

Официальный источник - ЦОС ФСБ России сообщил о том, что "неизвестный открыл стрельбу около дома № 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован".

Спустя час о пострадавших в результате нападения официально сообщило министерство здравоохранения:

"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим в результате стрельбы в Москве", заявили медики. А еще министерством здравоохранения подтверждена гибель одного сотрудника ФСБ и очень тяжелые ранения двоих сотрудников спецслужбы.

Стрельба началась в час пик, когда на улицах столицы, тем более в центре города очень много людей. Плюс к этому на дорогах Москвы - вечерний час пик.

Звуки автоматных очередей, бегущие люди были тут же засняты и камерами видеонаблюдения и мобильными устройствами граждан, и видеорегистраторами автомашин. Естественно, все это моментально попало в Сеть.

Слухи стали распространяться с невероятной скоростью. И уже через двадцать минут после начала стрельбы появились сообщения, что перестрелка началась на Кузнецком Мосту. По другим сообщениям звуки выстрелов были из приемной ФСБ.

На видео из соцсетей были видны не только разбегающиеся пешеходы, но и вооруженные сотрудники полиции, которые укрывались за стоящими на улице автомобилями.

На место преступления очень быстро прибыли сотрудники Центра специального назначения ФСБ и СОБРа. Следом подъехали машины МЧС и пожарные, хотя огня нигде не было видно. А также машины "скорой помощи".

Число погибших и пострадавших официально подтвердили спустя полтора часа, как стало известно про стрельбу.

В центре почти сразу движение городского транспорта остановили. Улицы вокруг места ЧП перекрыли, сотрудников близлежащих офисов не выпускали из зданий и им запретили подходить к окнам. Меры предосторожности совсем не лишние.

Стрельба велась предположительно из автомата либо из карабина "Сайга". Но пока это неизвестно. Не подтверждено даже нахождение оружия стрелявшего.

Следственный комитет России также очень оперативно устами своего официального представителя Светланы Петренко сообщил, что возбудил уголовное дело "в связи со стрельбой в центре Москвы".

Как заявила корреспонденту "РГ" Светлана Петренко, уголовное дело завели по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Надо сказать, что на место происшествия следователи и криминалисты СКР выехали одновременно с сотрудниками оперативных служб, но на момент подписания номера они еще не приступили к сбору улик.

По словам официального представителя следственного ведомства, заниматься расследованием будет пока Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

Личность стрелявшего и вероятных его помощников на момент подписания номера была не установлена. Но нет сомнений, что специалисты смогут выяснить кто это достаточно быстро. И, понятно, что ничего не известно о мотивах, которыми руководствовался этот человек.

По нашей информации, в районе места происшествия обнаружен рюкзак и боевая граната, якобы принадлежащие нападавшему. Если это так, то это важные улики. С ними начали работать саперы. Потом это передадут криминалистам из Следственного комитета.

На момент подписания номера ни одной версии преступления правоохранителями высказано не было. Пока идет сбор всей информации и возможных улик.

Транспортный коллапс, вызванный стрельбой, продолжался не очень долго. В центре столицы движение на улице Маросейке к 20.00 уже было восстановлено. Транспорт пошел со стороны Лубянского проезда и Новой площади. Левый поворот с Новой площади на улицу Маросейка также был открыт.