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Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
В Ярославской области в наступающем году должно стать значительно тише: в регионе вводится так называемый "тихий час" - с 13 до 15 часов дня. Соответствующие поправки в региональный закон об административных правонарушениях депутаты облдумы приняли во втором чтении 11 декабря.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Какие законодательные нововведения ждут жителей ЦФО

Поскольку в силу они вступят через десять дней после официального опубликования, заработает нововведение как раз к новолетию. Точнее, уже после новогодних каникул, потому что требования закона на нерабочие праздничные дни распространяться не будут. Но во все остальное время чрезмерно шумные соседи или, например, представители "громкого" бизнеса, которые помешают отдыху детей, пожилых и больных людей, рискуют нарваться на штраф. При первом нарушении непонятливый сосед получит штраф от 200 рублей до тысячи, должностное лицо - до пяти тысяч, юрлицо - до десяти тысяч рублей. В случае повторной жалобы штраф вырастет вдвое.

Шумные соседи или представители "громкого" бизнеса рискуют нарваться на штраф  

- Закон "о тихом часе" архиважный и архинужный! - уверен уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. - Он затрагивает 65 тысяч (!) детей, которым дневной сон особенно необходим. К нам неоднократно поступали обращения с просьбой принять меры, чтобы в законодательстве появились нормы, регулирующие уровень шума днем. Фактически запреты не коснутся добропорядочных людей. Но появится инструмент для влияния на социально неблагополучных граждан и молодых людей, решивших, к примеру, испытать новую акустическую систему. С такими проблемами жители многоквартирных домов сталкиваются изо дня в день.

Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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