В Хабаровском крае обнаружили вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в Бикинском районе Хабаровского края. Штамм выявили у диких кабанов неподалеку от Приморья и границы с КНР, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Зверя застрелили охотоведы в лесу возле села Покровка. Неподалеку нашли еще два трупа животных, у которых тоже была чума", - рассказал начальник управления ветеринарии правительства края Николай Постоев.

Место, где нашли животных, продезинфицировали, а трупы уничтожили.

Специалисты продолжают мониторинг за передвижением диких кабанов. Руководителям личных подсобных и крупных хозяйств необходимо ограничить контакты домашних свиней с внешней средой и контролировать закупку кормов.

Ветеринары под особый контроль взяли места убоя и реализации свинины. Мясо тщательно проверяется и отпускается в продажу только при наличии специальных документов, подтверждающих качество и отсутствие АЧС.

Напомним, что в октябре 2019 года в Еврейской автономной области зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней. Заболевание выявляли и у животных в Амурской области.