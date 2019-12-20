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20.12.2019 11:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Алтайской школе после вопроса президенту выделят почти 900 млн рублей

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Республике Алтай на строительство нового здания для национальной школы №7 в Горно-Алтайске выделят около 900 миллионов рублей.

Об этом стало известно после того, как на большой пресс-конференции с президентом вопрос о новом здании для этой школы задали алтайские журналисты.

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Как пояснил глава Республики Алтай Олег Хорохордин, решение о строительстве новой школы было принято еще в 2014 году и сразу же были выделены деньги из резервного фонда. Но пять лет назад руководство республики отказалось от этого проекта из-за жестких условий финансирования - средства нужно было освоить в тот же год.

В этом году строительство этой школы включили в национальный проект "Образование" и поставили в план на 2021-2022 годы. "Школе уже давно надо было построить новое здание. Надеюсь, что после того, как наши журналисты обратились с этой просьбой к президенту, мы уже в следующем 2020 году приступим к строительству", - отметил глава республики.

Директор горно-алтайской школы №7 Нина Чуйчина рассказала, что сейчас дети занимаются в здании 1926 года постройки. Проект новой школы уже разработан, выделен земельный участок. Осталось только построить.

В правительстве региона корреспонденту "РГ" уточнили, что проектная стоимость строительства нового здания, рассчитанного на 750 ученических мест, оценивается в 890 миллионов рублей. А подтвержденный объем федерального финансирования составляет 450 миллионов рублей. На недавнем совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по развитию сельских территорий, которое прошло в Алтайском крае, было дано поручение о выделении дополнительных средств.

Напомним, что на большой пресс-конференции президента Владимира Путина корреспондент газеты "Алтайдын Чолмоны" из Республики Алтай Эмина Кудачина задала вопрос о строительстве нового здания для школы №7 в Горно-Алтайске, где дети уже почти 30 лет изучают родной язык, литературу, и культуру алтайского народа. Президент обещал помочь в решении этого вопроса.

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