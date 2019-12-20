Путин предложил Мясниковичу объехать столицы ЕАЭС

На саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге все 13 вопросов приняли без обсуждения. В том числе и о новом председателе Евразийской экономической комиссии. Им с февраля 2020 года станет бывший премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Теперь ему предстоит объехать столицы "пятерки" и уделить внимание стратегии развития Союза. Также был утвержден новый состав ЕЭК и подписано соглашение о пенсионном обеспечении - теперь пенсия будет следовать за пенсионером, а не наоборот.

"Надеюсь, наша работа будет конструктивной, предпраздничной и отвечать нашему настроению двигаться дальше как можно быстрее и основательнее в направлении реализации наших планов", - приветствовал коллег российский лидер. "Не буду перечислять плюсы от взаимной работы, которые мы получили на протяжении нескольких лет", - сказал он и поблагодарил почетного председателя ЕАЭС Нурсултана Назарбаева - инициатора Союза.

"Все функционирует у нас наилучшим образом", - оценил Владимир Путин. Но не скрывал, что есть и вопросы, которые нужно еще решить, и связаны они с ограничениям и изъятиями. Впрочем, у любых экономических интеграционных объединений они есть. При этом ЕАЭС постепенно двигается по направлению снятия этих ограничений.

"У нас почти выработана и должна быть скоро окончательно согласована стратегия нашего развития", - констатировал российский президент. Помимо этого, на саммите выбрали руководство Евразийской экономической комиссии - исполнительного органа Союза. Согласно принципу ротации, им стал представитель Беларуси - экс-премьер-министр республики Михаил Мясникович.

"Год заканчиваем в хорошем настроении", - заявил армянский лидер Никол Пашинян. "У нас консенсус по всем вопросам повестки, и мы сразу можем перейти к подписанию документов", - констатировал он. "Это очень хороший знак и атмосфера, что есть фактическое согласие по всем вопросам", - заключил премьер-министр Армении.

"У нас отработаны все вопросы", - согласился белорусский президент Александр Лукашенко и оглядел зал. Но Мясниковича там не увидел. "А где Михаил Владимирович? Вы покажите человека живого, а то скажете потом, что кота в мешке... Хотя все его знают", - сказал он. Еще Лукашенко уточнил, что Россия оставляет за собой в ЕЭК блок торговли, у Беларуси остается техническое регулирование, а у Армении - аграрно-промышленная комиссия.

"Может кому-то не понравится, - вернулся к кандидатуре Мясниковича Лукашенко. - Но человек очень опытный". "Чтобы не задерживать, лучше перейти и там его представить", - предложил он завершить встречу в "узком составе" и перейти к подписанию документов.

"Мы нашего коллегу знаем хорошо, - согласился Владимир Путин. - Работали в предыдущих качествах, проблем нет". "Но есть просьба и пожелание", - обратился он к Мясниковичу с предложением объехать столицы ЕАЭС, встретиться с руководством правительств, а потом сообщить лидерам, как будет строиться работа по вопросам, которые нужно согласовать на национальном уровне, чтобы сориентироваться при принятии решения по стратегии.

"Главное - есть политическая воля глав государств на полноценную интеграцию", - сказал Мясникович. "Я проеду всех партнеров, обсудим стратегические вопросы", - согласился он. "Мы должны очень серьезно продвинуться в вопросах создания общих инфраструктурных проектов, вопросах, связанных с техническим регулированием - то есть с тем, что должно быть единым для экономик", - продолжил новый глава ЕЭК, добавив, что нужны будут и подходы по созданию совместных крупных компаний, особенно в сфере высоких технологий.

В мае лидеры решили собраться в Минске. А прежнего главу ЕЭК Тиграна Саркисяна президент России наградил Орденом Дружбы, высоко оценив его работу, в том числе и на других должностях в Армении. "Он создавал все условия, чтобы мы пришли к необходимому общему знаменателю", - сказал он.