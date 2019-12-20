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20.12.2019 13:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин рассказал об условиях соглашения по транзиту газа с Киевом

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
Соглашение по транзиту газа с Украиной обсудили 20 декабря в Санкт-Петербурге первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К разговору присоединился президент России.

"Мы будем стремиться к этому", - сказал Владимир Путин про заключение соглашения. Но условия должны быть взаимоприемлемыми, без создания рисков для обеих сторон.

Фото: Стрингер/РИА Новости
Следующий раунд переговоров по транзиту газа в Европу состоится 20 декабря

Медведчук отметил, что доходная часть бюджета Украины получала до 3 млрд долларов от транзита, в этом году транзитировали примерно 87 млрд кубометров. "В следующем году, с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту, сложная будет задача: решить так, чтобы это отвечало интересам Украины", - сказал он.

Напомним, что 19 декабря в Берлине по итогам переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной был разработан проект будущего соглашения по газу.

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