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20.12.2019,  
12:20
Текст:  Светлана Цыганкова

ВМФ России получит четыре атомные субмарины в 2020 году

Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

В 2020 году Военно-морской флот России получит четыре атомные подводные лодки. Об этом заявил Михаил Будниченко, генеральный директор "Севмаша", входящего в Объединенную судостроительную корпорацию.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
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Как добавил  глава компании в беседе с ТАСС, речь идет о носителе "Посейдонов" - атомной подводной лодке "Белгород", ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и двух многоцелевых атомных субмаринах проекта 885М - "Казань" и  "Новосибирск".

Кстати, в будущем году Военно-морской флот России впервые за последнюю четверть века получит на вооружение сразу шесть подводных лодок. Кроме четырех атомных субмарин, ожидаются еще и две дизель-электрические - проекта 636.3 "Волхов" и проекта 677 "Кронштадт".

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