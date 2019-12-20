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20.12.2019 15:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Петербурга откроется фестиваль ледовых скульптур

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Традиционный фестиваль ледовых скульптур открывается возле Петропавловской крепости в Петербурге. Посетители увидят подводный замок и сказочных героев, сообщает ОТР.

Фото: iStock
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Лед традиционно везли с северных регионов. На создание ледяного комплекса было использовано 230 тонн материала. Например, на один ус улитки потребовалось пять килограммов льда.

Над созданием композиции скульпторы работали несколько недель.

Стоит отметить, что сейчас в Петербурге снега нет, а температура воздуха - 3-5 градусов выше нуля. Ледяной городок спасает то, что он находится в шатре, который представляет собой гигантский холодильник. Здесь поддерживается постоянная температура - минус шесть градусов.

В условиях аномально теплой зимы фестиваль ледовых скульптур оказался, пожалуй, единственным местом в Северной столице, где сейчас можно увидеть настоящий лед.

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