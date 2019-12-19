В Петербурге побит полувековой температурный рекорд

В Петербурге накануне температура воздуха прогрелась до 7,6 градуса по Цельсию. Теплее в Северной столице в декабре было только в 1956 году, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погодная аномалия объясняется тем, что Петербург оказался в зоне циклона. Сегодня, 19 декабря, циклон покидает Северную столицу. По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс 2 градусов, возможны дожди. Параллельно в городе начнет расти атмосферное давление.

Сегодня циклон показал всю свою мощь. Ночью на город обрушилось наводнение. Уровень воды в Финском заливе превысил нормальные показания на 2 метра. От затопления Петербург спасла дамба. Но порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В городе были повалены деревья, дорожные знаки, остановочные павильоны, пострадало и новогоднее убранство.