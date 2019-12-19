Угроза наводнения в Петербурге миновала

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге открыты, сообщает дирекция КЗС. Работы были закончены к 09.00. Ночной шторм город пережил без особых потерь.

За период эксплуатации и в преддверии Нового года комплекс предотвратил 20-е морское нагонное наводнение. Остановленное наводнение с возможным расчетным подъемом уровня воды в центре Санкт-Петербурга плюс 236 сантиметров классифицировалось специалистами как особо опасное, уточняют в дирекции КЗС.

В настоящее время уровень воды в районе КЗС не представляет угрозу наводнения: показатель составляет 60 сантиметров и продолжает снижаться.

По прогнозу синоптиков, ветер 19 декабря ожидается умеренным, так что опасности нового нагонного наводнения нет. Канал судопропускного сооружения свободен для движения судов. Однако дежурная служба КЗС остается в режиме готовности.