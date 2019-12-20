В Вологде из-за ветра рухнула вторая новогодняя ель

В Вологде упала еще одна новогодняя ель. Никто, к счастью, не пострадал. Городские власти решают, стоит ли заменить искусственное дерево на живое.

"РГ" уже писала о том, что в Вологде от сильных порывов ветра, которые достигали 20 метров в секунду, в четверг сломалась главная искусственная ель на площади Революции высотой 15 метров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, не выдержали металлические элементы крепления, из-за чего и произошло падение. Контракт на поставку новогодних украшений, в том числе и новой искусственной ели, выиграла компания, которая снизила первоначальную цену наполовину.

Вторая новогодняя ель упала на улице Конева. Она завались на бок прямо со всем убранством. Сломанную ель увезли представители поставщика. Они признали свою ошибку и готовы заменить конструкцию. Однако, как прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов, пока нет окончательного решения по поводу того, какие ели поставить взамен утраченных: искусственные или живые. Сейчас власти ищут подходящие деревья в лесу.

Всего в Вологде установлено 20 елей, из которых 18 живых и две искусственных.