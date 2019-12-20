Новости

В Петербурге рабочий погиб во время урагана 11:20
Netfix выбрал актера на роль Шерлока Холмса в новом сериале 11:20
В Архангельске стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом 11:11
В Москве прошла выставка "Безопасность и охрана труда" 11:09
Собянин: Пострадавшим при перестрелке в Москве оказывается медпомощь 11:08
Принц Чарльз заснул во время речи королевы в палате лордов 11:07
Портал IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года 11:04
Новиков продлил контракт с "Динамо" на полтора года 11:03
В Якутии на Полюсе холода открылась школа 11:02
Лукашенко поздравил с праздником самую влиятельную спецслужбу Беларуси 11:00
Сотрудники отделения гинекологии ГКОБ 1 перейдут в новое отделение 11:00
Губернатор Ростовской области выступил с инвестиционным посланием 11:00
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января 11:00
В Госдуме оценили заявления о переговорах по транзиту газа 10:59
Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-школ 10:53
В Севастополе началась буксировка затонувшей подлодки 10:45
В Благовещенске предложили создать игорную зону 10:40
В Крыму назначил нового главу Минтопэнерго республики 10:37
Экс-главу "Забайкаллесхоза" осудили за кражу 1,2 миллиона рублей 10:35
В Вологде из-за ветра рухнула вторая новогодняя ель 10:33
Убийца с Лубянки учился стрельбе в московском тире на Поклонной горе 10:26
Вышел новый трейлер фильма Сэма Мендеса "1917" 10:20
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 10:10
Лавров: Существенных подвижек в косовском урегулировании нет 10:08
В Приангарье вербовщик террористов получил новый срок, не отбыв старый 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 10:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде из-за ветра рухнула вторая новогодняя ель

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба администрации Вологды Фото: Пресс-служба администрации Вологды
Фото: Пресс-служба администрации Вологды

В Вологде упала еще одна новогодняя ель. Никто, к счастью, не пострадал. Городские власти решают, стоит ли заменить искусственное дерево на живое.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Названы самые высокие новогодние елки России

"РГ" уже писала о том, что в Вологде от сильных порывов ветра, которые достигали 20 метров в секунду, в четверг сломалась главная искусственная ель на площади Революции высотой 15 метров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, не выдержали металлические элементы крепления, из-за чего и произошло падение. Контракт на поставку новогодних украшений, в том числе и новой искусственной ели, выиграла компания, которая снизила первоначальную цену наполовину.

Вторая новогодняя ель упала на улице Конева. Она завались на бок прямо со всем убранством. Сломанную ель увезли представители поставщика. Они признали свою ошибку и готовы заменить конструкцию. Однако, как прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов, пока нет окончательного решения по поводу того, какие ели поставить взамен утраченных: искусственные или живые. Сейчас власти ищут подходящие деревья в лесу.

Всего в Вологде установлено 20 елей, из которых 18 живых и две искусственных.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
ЕС продлил санкции против России