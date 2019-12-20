Для крымских поездов "Таврия" произведено более 6000 подстаканников

Для пассажиров фирменных поездов "Таврия", которые с понедельника начнут курсировать между Крымом и материком, изготовлена партия более 6000 подстаканников из латуни, покрытых никелем. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе кольчугинского завода "Электрокабель".

- Производственный процесс включает в себя до 10 операций, - пояснили на предприятии. - Сначала на плоской пластине чеканится штамп с изображением Крымского моста и мчащегося по нему поезда. Затем паяется корпус, к нему крепятся ручка и днище. Дальше латунная заготовка никелируется, многократно полируется и шлифуется. Отдельная операция - чернение для придания изделию характерной рельефности и контраста.

Партия подстаканников передана заказчику, а 23 и 24 декабря 2019 года пассажиры первых поездов "Таврия" смогут пить чай и кофе из стаканов в фирменных подстаканниках. Мало того, первые пассажиры получат подстаканники и другие сувениры от компании-оператора перевозок.

- Для нас выполнение такого заказа - особая гордость, - рассказал директор кольчугинского предприятия Рауль Тайматов. - Мы чувствуем себя причастными к историческому событию - запуску железнодорожного сообщения в Крым.

Напомним, Росавтодор и Ростехнадзор подписали акты готовности Крымского моста к эксплуатации. 23 декабря из Санкт-Петурбурга в Крым стартует первый поезд, который пересечет Керченский пролив в ночь с 24 на 25 декабря.