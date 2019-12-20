В Крыму назначил нового главу Минтопэнерго республики

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром топлива и энергетики РК Евгений Рукавишникова. Соответствующий указ размещен на официальном портале крымского правительства.

На своей странице в Facebook глава республики отметил, что новый глава Минтопэнерго обладает большим опытом работы в сфере энергетики. Аксенов ожидает от нового министра системной работы и решения вопроса незаконных технических присоединений к газовым и электрическим сетям.

- Кроме того, актуальным остается вопрос упрощения процедуры общения граждан с нашими ресурсоснабжающими организациями, - добавил он. При этом глава Крыма выразил надежду, что Рукавишникову удастся изменить ситуацию в лучшую сторону.

Нового главу Минтопэнерго республики коллективу ведомства представил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко. Он пожелал коллективу министерства "набирать темпы работы".

Рукавишников стал пятым министром топлива и энергетики Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До него этот пост занимали Сергей Колобов, Сергей Егоров, Светлана Бородулина и Вадим Белик. Последний по итогам участия в кадровом проекте "Твое правительство" показал один из лучших результатов - 524 балла.

Справка "РГ"

Евгений Рукавишников родился в 1964 года в городе Троицк Челябинской области. Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности "Электрические станции". После службы в армии в 1985 году пришел учеником строгальщика в ремонтный цех Троицкой ГРЭС, стал электрослесарем по ремонту оборудования. С 1986 по 1999 год прошел все ступени от дежурного электромонтера до начальника смены станции на Усть-Илимской ТЭЦ "Иркутскэнерго" и Челябинской теплоэлектроцентрали-3 "Челябэнерго".

С 1999-го по 2013 год работал в Управлении государственного энергонадзора по Челябинской области, в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора. С 2013 по 2015 год был замначальника Управления госэнергонадзора Ростехнадзора. С 2015 года занимал должность первого заместителя гендиректора филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала.