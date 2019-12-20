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20.12.2019 14:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где построить детский сад?

В Симферополе не смогли найти земли для новых детских садов
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 288(8046)
В ближайшие годы очередь в дошкольные учреждения Крыма полностью ликвидирована не будет, если подход к размещению детских садов не станет более рациональным. Самая сложная ситуация - в Симферополе.

По словам зампредседателя Госсовета РК Владимира Бобкова, есть масса примеров строительства объектов в местах, где они будут пустовать.

- Строятся детсады в селе Перекоп (близ Армянска), в селе Стальное (Джанкойский район), функционирует сад в Найденовке (Красногвардейский район), но мы понимаем, что заполнены они не будут, - рассказывает Бобков. - В самих населенных пунктах нет такого количества детей, а централизованный подвоз из соседних сел мы осуществлять не можем из-за законодательных нюансов.

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При этом на строительство уходит сотни миллионов рублей, которые логичнее было бы направить в другие муниципалитеты.

- В Симферополе очередь 15,3 тысячи человек, из них 5,4 тысячи - это дети от трех до семи лет, - продолжает парламентарий. - В городе в разной стадии готовности объекты на 2,6 тысячи мест, в планах - еще почти на 1,6 мест. И мы все равно так не ликвидируем очередь.

И дело не в отсутствии денег. Несколько лет назад, когда выделялись средства на строительство модульных садов, бывший глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев говорил: "Свободной земли нет". Позже волшебным образом нашлись места для десяти учреждений.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Сейчас у меня есть документ, в котором сказано, что в связи с отсутствием участков средств на модульные сады не требуется, - продолжает Бобков. - На очередную субсидию на 22 объекта в Симферополе не будет построено ни одного (хотя на город приходится половина очереди). Если действительно негде строить, это нужно признать публично.

И, не затягивая время, искать другие возможности. Это может быть выкуп земли на коммерческой основе, строительство учреждений в Симферопольском районе на границе с городом, принятие законов, позволяющих материально поддерживать родителей, которые вынуждено сидят с детьми дома.

Профильный комитет Госсовета рекомендовал министерству образования РК до конца первого квартала 2020 года разработать программу ликвидации очередности в детские сады, учитывая ситуацию в каждом муниципалитете, а не только в Крыму "в целом".

Напомним, ранее чиновники обещали ликвидировать очередь в детсады в 2020 году, а потом в 2022.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь Очередь в детский сад

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