Новости

Почему результаты испытаний С-400 в Турции вызвали негодование в США 14:32
В "Лосином острове" усилят наблюдение за елями и соснами 14:30
В Египте найден гранодиоритовый колосс с головой сокола 14:30
В Краснодаре вспыхнул крупный пожар на складе бытовой химии 14:29
В Челябинске найден пропавший по пути из школы мальчик 14:23
Патриарх Кирилл: В церковной жизни Украины произошли значимые перемены 14:23
Шведская журналистка рассказала, как обзавестись в России друзьями 14:15
Косачев прокомментировал инициативу нормандского межпарламентского диалога 14:12
Volkswagen представил новый Passat для России 14:05
Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов 14:04
В Ростове подозреваемого в изнасиловании задержали через 12 лет 13:53
В Ленинградской области разрешили бесплатно рубить елки к празднику 13:48
Памятную медаль Сергея Михалкова вручили Пахмутовой, Добронравову и Колларовой 13:45
Под Петербургом нашли подземный бункер для угнанных элитных машин 13:43
В Госдуме ожидают, что 2020 год станет знаковым для "разрядки" в Донбассе 13:38
Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке" 13:35
Диетолог раскрыла секрет эффектной диеты Аллы Пугачевой 13:35
Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года 13:30
Назван простой способ снизить на треть риск сердечных заболеваний и инсультов 13:30
В Госдуме посоветовали ООН перенести в Крым 13:25
Переславль-Залесский из-за урагана остался без воды 13:17
Голикова рассказала о решении вопроса с разницей в оплате труда врачей 13:03
У Hyundai появился седан меньше и дешевле Solaris 13:00
В центре Москвы задержаны мужчины с пистолетами 12:59
Названы самые популярные российские актеры 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
20.12.2019 14:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ
Фото: Пресс-служба УрФУ

Именем профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского назвали новый минерал, найденный в железном метеорите Уакит.

Название "гроховскиит" официально зарегистрировано, передает сегодня пресс-служба вуза.

Фото: Мария Гафурова/РГ
Монгольские метеориты изучат в Екатеринбурге

Метеорит Уакит, в котором выявили новый минерал, обнаружили в Бурятии в 2016 году. Чтобы подтвердить, что в нем найдено новое вещество, нужно было получить данные о его кристаллической структуре - ее изучили в лаборатории уральского вуза. "Так как размер уакитита оказался очень мал (около 1-5 микрона), исследовать его традиционным методом рентгенографического анализа было нельзя. Структуру удалось изучить на оборудовании научно-образовательного центра УрФУ с помощью дифракции электронов", - пояснил тогда результаты профессор Виктор Гроховский.

Как сообщил говорит старший научный сотрудник Институт геологии и минералогии СО РАН Виктор Шарыгин, крупный фрагмент метеорита Уакит, а также образец, содержащий гроховскиит и уакитит, находятся в экспозиции Центрального сибирского геологического музея.

Виктор Гроховский - профессор физико-технологического института УрФУ, глава метеоритных экспедиций вуза и заведующим лабораторией ExtraTerra Consortium. В 2013 году уральский ученый вошел в топ-10 людей по версии журнала Nature. Кстати, в 2014 году в его честь был назван астероид 16399.

Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке"
В Госдуме посоветовали ООН перенести в Крым
МИД: Дрязги вокруг импичмента Трампа не влияют на отношения с РФ
Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь