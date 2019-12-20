Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов

Именем профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского назвали новый минерал, найденный в железном метеорите Уакит.

Название "гроховскиит" официально зарегистрировано, передает сегодня пресс-служба вуза.

Метеорит Уакит, в котором выявили новый минерал, обнаружили в Бурятии в 2016 году. Чтобы подтвердить, что в нем найдено новое вещество, нужно было получить данные о его кристаллической структуре - ее изучили в лаборатории уральского вуза. "Так как размер уакитита оказался очень мал (около 1-5 микрона), исследовать его традиционным методом рентгенографического анализа было нельзя. Структуру удалось изучить на оборудовании научно-образовательного центра УрФУ с помощью дифракции электронов", - пояснил тогда результаты профессор Виктор Гроховский.

Как сообщил говорит старший научный сотрудник Институт геологии и минералогии СО РАН Виктор Шарыгин, крупный фрагмент метеорита Уакит, а также образец, содержащий гроховскиит и уакитит, находятся в экспозиции Центрального сибирского геологического музея.

Виктор Гроховский - профессор физико-технологического института УрФУ, глава метеоритных экспедиций вуза и заведующим лабораторией ExtraTerra Consortium. В 2013 году уральский ученый вошел в топ-10 людей по версии журнала Nature. Кстати, в 2014 году в его честь был назван астероид 16399.