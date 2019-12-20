В Челябинске найден пропавший по пути из школы мальчик

В Челябинске нашли 12-летнего мальчика, который накануне не вернулся из школы. "Сегодня днем он вернулся в квартиру бабушки. Противоправных действий в отношении него не совершалось", - рапортует пресс-служба Следственного комитета области.

Напомним, вчера вечером по пути с уроков пропал школьник. Была разослана ориентировка. Его начали искать волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, в соцсетях у местных жителей просили обращать внимание на похожих детей в торговых центрах и на улицах.

СК по факту пропажи ребенка проводит проверку. Решение будет принято по ее итогам.