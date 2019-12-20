Штрафы за превышение скорости могут вырасти многократно

МВД России выступило с предложением увеличить в шесть раз размер штрафа за превышение скорости от 20 до 40 км/ч, а также усилить наказания и за несоблюдение других скоростных режимов.

Так, ведомство предлагает увеличить размер взыскания за превышение скорости от 20 до 40 км/ч с нынешних 500 рублей до 3000 рублей. За повторное нарушение водителя будут штрафовать уже на 5000 рублей. Предлагается усилить наказание и за превышение скорости от 40 до 60 км/ч - до 4000 рублей вместо нынешних 1000-1500 рублей. Повторное нарушение будет грозить водителю штрафом в размере 8000 рублей или же лишением водительских прав на 4-6 месяцев.

Еще одно предложение МВД касается и нарушения скорости от 60 км/ч и выше. За такое превышение ведомство предлагает назначить штраф в размере 5000 рублей или лишать водителя прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное превышение скорости наказанием станет штраф на 10 000 рублей или лишение прав сроком на один год. Таким образом, действующую сейчас дифференциацию штрафов за превышение скорости от 60 км/ч и выше предлагается заменить единым наказанием, передает РИА Новости.

Добавим также, что вице-премьер Максим Акимов, выступивший сегодня на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, заявил о том, что в некоторых регионах страны пока в пилотном режиме планируется увеличить норму превышения скорости, необлагаемую штрафом, с 20 до 10 км/ч. По его подсчетам, благодаря снижению этого порога в городах России удастся сохранять ежегодно жизни примерно 1800 человек.