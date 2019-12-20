Сирийские военные освободили от боевиков населенный пункт на юге Идлиба

Сирийская правительственная армия очистила от боевиков первый населенный пункт в рамках новой военной операции на юге провинции Идлиб. Контроль установлен над деревней Умм-Джаляль.

Как отмечает радиостанция Sham FM, в борьбе за населенный пункт велись ожесточенные столкновения с вооруженными бандформированиями.

Ранее сообщалось о гибели троих сирийских солдат при отражении атаки террористов "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) и "Сирийская национальная армия" в провинции Идлиб. Еще 20 человек получили ранения.

В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, занятые террористами с 2014 года. Город Хан-Шейхун долгое время оставался цитаделью различных террористических организаций. Освобождение этого района от боевиков - важная стратегическая задача.