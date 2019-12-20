Следующий раунд переговоров по транзиту газа в Европу состоится 20 декабря

В "Газпроме" назвали дату очередной встречи на высоком уровне по вопросам транзита газа через территорию Украины. Она состоится 20 декабря в Минске.

По данным РИА Новости, от российской компании в переговорах будет участвовать ее глава Алексей Миллер. В компании подчеркнули, что переговоры не технические. Остальные участники встречи пока неизвестны.

В четверг, 19 декабря, в Берлине прошли трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией. С российской стороны на них присутствовали глава Минэнерго России Александр Новак и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

В состав украинской делегации вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Еврокомиссию представлял вице-президент Марош Шефчович.

По итогам прошедшей встречи все участники заявили, что достигнуты принципиальные договоренности по всем вопросам, и после одобрения Москвы и Киева, с большой долей вероятности можно рассчитывать на подписание нового контракта по транзиту российского газа через территорию Украины.