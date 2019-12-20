СМИ: Джонсон призвал отказаться от слова Brexit после 31 января 2020 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал чиновников отказаться от употребления слова Brexit после выхода страны из состава ЕС 31 января 2020 года. Такую информацию в четверг распространил портал The Huffington Post UK, ссылаясь на свои источники.

По их данным, исключив данный термин, премьер надеется показать общественности, что процесс выхода остался позади, сообщает ТАСС. Предполагается также, что британское правительство перестанет называть торговое соглашение королевства и ЕС "сделкой", чтобы избежать ассоциаций с предложенной Джонсоном сделкой о выходе из ЕС.

"Как только мы покинем союз 31 января - все: сделка будет считаться завершенной, и речь пойдет лишь о будущих отношениях", - заявил источник. Кроме того, будет упразднено министерство по вопросам Brexit. Данный факт уже подтвержден в правительстве.

Напомним, в четверг британская королева Елизавета II подтвердила намерение правительства вывести страну из Евросоюза к 31 января. Уже в пятницу, 20 декабря, все необходимые для этого нормативные акты поступят на рассмотрение парламентариев.