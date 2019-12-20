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Рубрика: В мире

СМИ: Джонсон призвал отказаться от слова Brexit после 31 января 2020 года

Фото: AP Photo/Frank Augstein Фото: AP Photo/Frank Augstein
Фото: AP Photo/Frank Augstein

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал чиновников отказаться от употребления слова Brexit после выхода страны из состава ЕС 31 января 2020 года. Такую информацию в четверг распространил портал The Huffington Post UK, ссылаясь на свои источники.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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По их данным, исключив данный термин, премьер надеется показать общественности, что процесс выхода остался позади, сообщает ТАСС. Предполагается также, что британское правительство перестанет называть торговое соглашение королевства и ЕС "сделкой", чтобы избежать ассоциаций с предложенной Джонсоном сделкой о выходе из ЕС.

"Как только мы покинем союз 31 января - все: сделка будет считаться завершенной, и речь пойдет лишь о будущих отношениях", - заявил источник. Кроме того, будет упразднено министерство по вопросам Brexit. Данный факт уже подтвержден в правительстве.

Напомним, в четверг британская королева Елизавета II подтвердила намерение правительства вывести страну из Евросоюза к 31 января. Уже в пятницу, 20 декабря, все необходимые для этого нормативные акты поступят на рассмотрение парламентариев.

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