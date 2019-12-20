У Hyundai появился седан меньше и дешевле Solaris

Компания Hyundai представила новую модель - субкомпактный седан Aura. Этот автомобиль создан специально для развивающихся стран, производить его будут в Индии.

Aura построена на базе появившегося в августе нынешнего года Hyundai Grnad i10 Nios (он тоже выпускается только в Индии). По силовой структуре кузова и большинству наружных панелей модели унифицированы. Но задняя часть у седана, разумеется, выполнена оригинальной.

Длина, ширина, высота новинки составляет 3995, 1680 и 1520 мм соответственно, колесная база - 2450 мм. Aura длиннее хэтчбека на 190 мм. Автомобили длиной до 4 метров облагаются пониженным транспортным налогом.

В продуктовой линейке Hyundai "Аура" заменит аналогичную по формату модель Xcent, выпускаемую с 2014 года. Некоторое время новая и старая машины будут продаваться параллельно, но Xcent уберут с потребительского рынка и сделают доступным только для корпоративных заказчиков и таксопарков.

Aura представили в Индии с закрытыми дверями и наглухо тонированными стеклами. Но вряд ли в салоне машина будет отличаться от исходного хэтчбека. Это значит, что новинка будет оснащаться цифровой комбинацией приборов, медийной системой с 8-дюймовым дисплеем, аудиосистемой Arkamys, видеокамерой заднего вида.

Фото: Autocar India.

Гамма двигателей седана будет состоять из трех агрегатов - это бензиновый "атмосферник" 1.2 (83 л.с.) и турбодизель 1.2 (75 л.с.) от хэтчбека, а также новый бензиновый турбо 1.0 (100 л.с.). Стандартной для всех моторов является 5-ступенчатая механическая коробка передач, но для 1,2-литровых двигателей также в качестве опции предложат автоматизированную трансмиссию. 1,0-литровый турбо методом обратный унификации позднее получит и хэтчбек Grand i10 Nios.

Продажи Hyundai Aura в Индии стартуют в начале 2020 года. В местной продуктовой иерархии Hyundai новинка займет позицию на ступень ниже седана Verna (это копия нашего Solaris).